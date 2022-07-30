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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Андерлехт
Серкль Брюгге - Андерлехт: обзор матча 30 июля 2022
Серкль Брюгге
30.07.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
75'
Л. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Андерлехт
90'
+4
Желтая карточка
Н. Ангуло
84'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
78'
Замена
К. Данке
️️️️
Д. Хотич
78'
ГОЛ! 1:0!
Л. Торрес
Пас отдал
О. Деман
75'
71'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
С. Эспозито
59'
Замена
К. Арнстад
️️️️
Я. Версхарен
46'
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Ашимеру
34'
Вторая желтая
И. Абдулразак
9'
Желтая карточка
Я. Версхарен
7'
Желтая карточка
И. Абдулразак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
29
Луи Торрес
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Андерлехт
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
5-5
99
Майецки
10
Хотич
22
Лопеш
29
Торрес
3
Уткус
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
8
Декостер
2
Даланд
2
Деман
18
Уэда
2-5-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
3
Делкруа
21
Абдулразак
16
Требель
16
Версхарен
9
Амузу
18
Ашимеру
94
Эспозито
6
Дебаст
14
Раман
10
Хотич
9
Данке
9
Данке
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
94
Эспозито
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
94
Эспозито
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
16
Версхарен
10
Арнстад
10
Арнстад
16
Версхарен
18
Ашимеру
21
Силва
21
Силва
18
Ашимеру
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Андерлехт
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
27
Ноа Садики
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
27
Ноа Садики
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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