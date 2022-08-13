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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Мехелен
Серкль Брюгге - Мехелен: обзор матча 13 августа 2022
Серкль Брюгге
13.08.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мехелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Мехелен
Желтая карточка
Т. Сомерс
90'
+5
89'
Желтая карточка
J. Hernandez
87'
Замена
I. Swers
️️️️
Б. Болинголи
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Ш. Ванхутте
87'
86'
Замена
J. Hernandez
️️️️
Н. Сторм
Замена
К. Данке
️️️️
А. Уэда
75'
70'
Замена
А. Да Крус
️️️️
Ж. Хайреманс
70'
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
J. Van Hecke
Замена
Хейтор
️️️️
Л. Торрес
64'
Замена
Э. Керер
️️️️
О. Деман
64'
57'
Замена
М. Швед
️️️️
Й. Маледе
34'
Желтая карточка
Б. Болинголи
12'
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
29
Луи Торрес
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
2
Йеспер Даланд
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
1-4-5
99
Майецки
5
Попович
3
Уткус
22
Лопеш
10
Хотич
29
Торрес
24
Сомерс
2
Деман
8
Декостер
34
Ванхутте
18
Уэда
4-2-4
1
23
14
Уолш
4
Лавале
5
Болинголи
11
Хайреманс
17
Скофс
14
Маледе
6
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
29
Торрес
5
Хейтор
5
Хейтор
29
Торрес
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
2
Деман
44
Керер
44
Керер
2
Деман
18
Уэда
9
Данке
9
Данке
18
Уэда
14
Маледе
9
Швед
9
Швед
14
Маледе
6
30
30
6
5
Болинголи
2
2
5
Болинголи
10
Сторм
8
8
10
Сторм
11
Хайреманс
9
Да Крус
9
Да Крус
11
Хайреманс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Мехелен
5
Кристиан Равик
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
10
Самуэль Гуэ
ОП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
5
Кристиан Равик
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Остались в запасе
10
Самуэль Гуэ
ОП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Серкль Брюгге - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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