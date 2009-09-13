|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Кьево (Верона)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Лацио (Рим)
|07.11.2009
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:3
|Наполи (Неаполь)
|28.10.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Милан (Милан)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2009
|79' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|13.09.2009
|1' -58'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Наполи (Неаполь)