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    Жоао Инасио Пиа - статистика

    Имя Жоао Инасио
    Фамилия Пиа
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 марта 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Кьево (Верона)
    12.12.2009 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:3 Наполи (Неаполь)
    29.11.2009 Был в запасе Парма (Парма) 1:1 Наполи (Неаполь)
    22.11.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Лацио (Рим)
    07.11.2009 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Наполи (Неаполь)
    31.10.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:3 Наполи (Неаполь)
    28.10.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Милан (Милан)
    25.10.2009 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Наполи (Неаполь)
    18.10.2009 79' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Болонья (Болонья)
    13.09.2009 1' -58' Дженоа (Генуя) 4:1 Наполи (Неаполь)
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