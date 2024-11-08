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Максим Марков
Статистика
Максим Марков - статистика
Завершил карьеру
9 марта 2005 (21)
#66 | Вратарь
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2024
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
4
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
1 : 3
08.11.2024
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 8 тур
Урал (мол)
4 : 2
25.10.2024
Балтика (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 7 тур
Рубин (мол)
1 : 3
18.10.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 5 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
27.09.2024
Урал (мол)
68' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Урал (мол)
2 : 4
20.09.2024
Мастер-Сатурн
Был в запасе
Россия. МФЛ, 3 тур
Балтика (мол)
3 : 0
13.09.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 2 тур
Урал (мол)
1 : 3
29.08.2024
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 1 тур
Строгино (мол)
4 : 0
23.08.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 18 тур
Урал (мол)
3 : 3
09.08.2024
Факел (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Зенит (мол)
5 : 0
02.08.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 16 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
26.07.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 15 тур
Урал (мол)
1 : 1
19.07.2024
Нижний Новгород (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
2 : 0
12.07.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 13 тур
Урал (мол)
0 : 3
05.07.2024
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
28.06.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 11 тур
Урал (мол)
1 : 1
21.06.2024
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 10 тур
Динамо (мол)
1 : 1
17.05.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 9 тур
Урал (мол)
0 : 3
10.05.2024
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 7 тур
Урал (мол)
1 : 0
26.04.2024
Оренбург (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 6 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
19.04.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 5 тур
Урал (мол)
1 : 1
12.04.2024
Чертаново (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 4 тур
Ростов (мол)
0 : 3
05.04.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 3 тур
Урал (мол)
0 : 5
29.03.2024
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 2 тур
Ахмат (мол)
1 : 3
15.03.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 1 тур
Урал (мол)
2 : 3
08.03.2024
Динамо (мол)
1' - 90'
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