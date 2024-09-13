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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Балтика (мол) - Урал (мол)
Балтика (мол) - Урал (мол): обзор матча 13 сентября 2024
Балтика (мол)
13.09.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Урал (мол)
39'
А. Макаров
53'
И. Черняк
90'
А. Зюрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика (мол) - Урал (мол)
90'
Желтая карточка
Д. Зарубин
ГОЛ! 3:0!
А. Зюрин
90'
Желтая карточка
Н. Эджибия
89'
Замена
И. Сафонов
️️️️
А. Макаров
89'
Замена
А. Русаков
️️️️
Д. Шрамко
82'
72'
Желтая карточка
А. Резник
Замена
Я. Банный
️️️️
А. Афанасьев
69'
59'
Замена
М. Шевцов
️️️️
Р. Жуков
ГОЛ! 2:0!
И. Черняк
53'
46'
Замена
И. Бастюк
️️️️
Э. Гараев
Желтая карточка
И. Черняк
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Макаров
39'
14'
Желтая карточка
Р. Жуков
13'
Желтая карточка
Э. Гараев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
85
Павел Кондратюк
ПЗ
51
Иван Черняк
ОП
54
Даниэль Голощанов
ЦП
82
Артем Макаров
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
Главный тренер
Владимир Усин
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
69
Артем Фотин
ЦЗ
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
96
Егор Брозовский
ОП
41
Никита Зуйков
ЦП
12
Иван Макаревич
АП
82
Андрей Резник
ПВ
49
Линар Ханов
ЦФ
48
Родион Жуков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
6
Александр Русаков
ЦЗ
81
Иван Сафонов
ЦЗ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦФ
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
68
Михаил Шевцов
ЦЗ
14
Иван Бастюк
ЛВ
68
Владислав Байбенков
ЦП
89
Владислав Зенин
ЦП
3-3-2-2
36
Цицилин
20
Блудов
74
Эджибия
33
Шрамко
23
Зюрин
51
Черняк
85
Кондратюк
54
Голощанов
82
Макаров
69
Афанасьев
77
Набиев
4-1-1-2-2
1
Шатаев
62
Сатучин
97
Гараев
53
Зарубин
69
Фотин
96
Брозовский
41
Зуйков
82
Резник
12
Макаревич
48
Жуков
49
Ханов
33
Шрамко
6
Русаков
6
Русаков
33
Шрамко
82
Макаров
81
Сафонов
81
Сафонов
82
Макаров
69
Афанасьев
31
Банный
31
Банный
69
Афанасьев
48
Жуков
68
Шевцов
68
Шевцов
48
Жуков
97
Гараев
14
Бастюк
14
Бастюк
97
Гараев
Остались в запасе
Балтика (мол)
Урал (мол)
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
98
Иван Гаврилов
ВР
Главный тренер
Владимир Усин
66
Максим Марков
ВР
68
Владислав Байбенков
ЦП
89
Владислав Зенин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галимов
Остались в запасе
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
98
Иван Гаврилов
ВР
Остались в запасе
66
Максим Марков
ВР
68
Владислав Байбенков
ЦП
89
Владислав Зенин
ЦП
Главный тренер
Владимир Усин
Главный тренер
Михаил Галимов
Статистика матча Балтика (мол) - Урал (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
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