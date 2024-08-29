Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Рубин (мол)
Урал (мол) - Рубин (мол): обзор матча 29 августа 2024
Урал (мол)
29.08.2024, четверг, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Рубин (мол)
81'
П. Сатучин
17'
А. Магфуров
24'
К. Кудрявцев
77'
Н. Билялютдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал (мол) - Рубин (мол)
Замена
К. Сидоров
️️️️
В. Зенин
88'
ГОЛ! 1:3!
П. Сатучин
81'
80'
Замена
Э. Ганеев
️️️️
Д. Прохоров
80'
Замена
Р. Галеев
️️️️
Н. Билялютдинов
77'
ГОЛ! 0:3!
Н. Билялютдинов
Пас отдал
А. Ибрагимов
Замена
В. Байбенков
️️️️
А. Резник
70'
65'
Желтая карточка
А. Сайфутдинов
65'
Замена
Р. Кулахметов
️️️️
А. Горностаев
Замена
И. Дикарев
️️️️
Р. Жуков
63'
Замена
Д. Зарубин
️️️️
Э. Гараев
59'
54'
Замена
А. Киселенко
️️️️
К. Кудрявцев
Желтая карточка
П. Сатучин
49'
46'
Замена
А. Сайфутдинов
️️️️
А. Магфуров
46'
Замена
Д. Кирягин
️️️️
Э. Камилов
46'
Замена
Д. Желтухин
️️️️
А. Ибрагимов
Замена
Е. Брозовский
️️️️
Д. Бах
46'
Желтая карточка
Э. Гараев
31'
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Кудрявцев
Пас отдал
А. Ибрагимов
Замена
И. Бастюк
️️️️
А. Галкин
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Магфуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
93
Дмитрий Бах
ЦЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
12
Иван Макаревич
АП
82
Андрей Резник
ПВ
48
Родион Жуков
ЦФ
39
Артем Галкин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Рубин (мол)
91
Амир Хайрулин
ВР
50
Эмиль Камилов
ВР
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
58
Дмитрий Прохоров
ЛВ
82
Артем Горностаев
ЛВ
37
Никита Билялютдинов
ОП
11
Егор Чумарин
ОП
19
Илья Балясников
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
92
Федор Золотарев
ЦФ
92
Артем Ибрагимов
РФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
81
Иван Дикарев
ЦЗ
14
Иван Бастюк
ЛВ
96
Егор Брозовский
ОП
30
Климентий Сидоров
ОП
68
Владислав Байбенков
ЦП
41
Никита Зуйков
ЦП
Рубин (мол)
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
84
Даниил Кирягин
ЦЗ
22
Дмитрий Желтухин
ПЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
62
Рамазан Галеев
ОП
74
Эмиль Ганеев
АП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
3-2-1-2-2
1
Шатаев
69
Фотин
28
Казанцев
97
Гараев
93
Бах
62
Сатучин
89
Зенин
12
Макаревич
82
Резник
39
Галкин
48
Жуков
3-3-3
91
Хайрулин
37
Билялютдинов
11
Чумарин
19
Балясников
58
Прохоров
79
Магфуров
82
Горностаев
92
Ибрагимов
92
Золотарев
18
Кудрявцев
82
Резник
68
Байбенков
68
Байбенков
82
Резник
97
Гараев
53
Зарубин
53
Зарубин
97
Гараев
93
Бах
96
Брозовский
96
Брозовский
93
Бах
89
Зенин
30
Сидоров
30
Сидоров
89
Зенин
39
Галкин
14
Бастюк
14
Бастюк
39
Галкин
48
Жуков
81
Дикарев
81
Дикарев
48
Жуков
79
Магфуров
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
79
Магфуров
18
Кудрявцев
47
Киселенко
47
Киселенко
18
Кудрявцев
50
Камилов
84
Кирягин
84
Кирягин
50
Камилов
92
Ибрагимов
22
Желтухин
22
Желтухин
92
Ибрагимов
82
Горностаев
53
Кулахметов
53
Кулахметов
82
Горностаев
37
Билялютдинов
62
Галеев
62
Галеев
37
Билялютдинов
58
Прохоров
74
Ганеев
74
Ганеев
58
Прохоров
Остались в запасе
Урал (мол)
Рубин (мол)
66
Максим Марков
ВР
41
Никита Зуйков
ЦП
Главный тренер
Михаил Галимов
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Остались в запасе
66
Максим Марков
ВР
41
Никита Зуйков
ЦП
Остались в запасе
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
Главный тренер
Михаил Галимов
Главный тренер
Айдар Яруллин
Статистика матча Урал (мол) - Рубин (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Новости команд
Все
Урал (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+