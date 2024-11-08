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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Кр. Советов (мол)
Урал (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Урал (мол)
08.11.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 10 тур
1 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
45'
П. Сатучин
15'
Д. Черкасов (П)
69'
Д. Маликов
80'
Д. Ошевнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Желтая карточка
П. Масюк
88'
Замена
П. Масюк
️️️️
Д. Черкасов
84'
Замена
Д. Максимов
️️️️
Д. Филиппов
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ошевнев
Пас отдал
И. Бобер
79'
Желтая карточка
И. Бобер
73'
Замена
Д. Ошевнев
️️️️
М. Борисов
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Маликов
Пас отдал
М. Борисов
68'
Желтая карточка
А. Ремезов
Замена
Э. Гараев
️️️️
В. Зенин
66'
60'
Замена
Е. Борисов
️️️️
А. Сорокин
Желтая карточка
В. Зенин
58'
Желтая карточка
И. Дикарев
53'
50'
Замена
А. Ремезов
️️️️
И. Морозов
47'
Желтая карточка
И. Морозов
46'
Замена
Д. Маликов
️️️️
Д. Базыгин
46'
Замена
А. Осадчий
️️️️
М. Недоспасов
ГОЛ! 1:1!
П. Сатучин
45'
15'
Пенальти не реализован!
И. Морозов
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Черкасов
Пас отдал
И. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
81
Иван Дикарев
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
63
Михаил Бештоев
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
12
Иван Макаревич
АП
49
Линар Ханов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Кр. Советов (мол)
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
88
Максим Борисов
ОП
93
Максим Уразаев
ЦП
79
Артём Сорокин
ЦП
91
Иван Морозов
АП
67
Денис Базыгин
АП
83
Дмитрий Черкасов
АП
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
30
Климентий Сидоров
ОП
48
Родион Жуков
ЦФ
39
Артем Галкин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
16
Арсений Осадчий
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
90
Никита Дегтярев
ЦЗ
92
Дамир Максимов
ПЗ
85
Андрей Ремезов
ЦП
87
Петр Масюк
ЦП
54
Денис Ошевнев
АП
62
Артем Грищенко
ПВ
21
Егор Борисов
ПВ
97
Филипп Бодров
ЦФ
78
Денис Маликов
ЦФ
3-2-1-1-1
66
Марков
78
Кузнецов
81
Дикарев
53
Зарубин
92
Рыжков
63
Бештоев
89
Зенин
12
Макаревич
49
Ханов
3-1-3-3
71
Недоспасов
56
Радаев
75
Филиппов
33
Лысов
88
Борисов
93
Уразаев
79
Сорокин
7
Бобер
67
Базыгин
83
Черкасов
91
Морозов
89
Зенин
97
Гараев
97
Гараев
89
Зенин
71
Недоспасов
16
Осадчий
16
Осадчий
71
Недоспасов
75
Филиппов
92
Максимов
92
Максимов
75
Филиппов
91
Морозов
85
Ремезов
85
Ремезов
91
Морозов
83
Черкасов
87
Масюк
87
Масюк
83
Черкасов
88
Борисов
54
Ошевнев
54
Ошевнев
88
Борисов
67
Базыгин
78
Маликов
78
Маликов
67
Базыгин
79
Сорокин
21
Борисов
21
Борисов
79
Сорокин
Остались в запасе
Урал (мол)
Кр. Советов (мол)
48
Родион Жуков
ЦФ
1
Вячеслав Шатаев
ВР
90
Данил Брынкин
ПЗ
30
Климентий Сидоров
ОП
39
Артем Галкин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
97
Филипп Бодров
ЦФ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
90
Никита Дегтярев
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЛЗ
62
Артем Грищенко
ПВ
Остались в запасе
48
Родион Жуков
ЦФ
1
Вячеслав Шатаев
ВР
90
Данил Брынкин
ПЗ
30
Климентий Сидоров
ОП
39
Артем Галкин
ЦФ
Остались в запасе
97
Филипп Бодров
ЦФ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
90
Никита Дегтярев
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЛЗ
62
Артем Грищенко
ПВ
Главный тренер
Михаил Галимов
Статистика матча Урал (мол) - Кр. Советов (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
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