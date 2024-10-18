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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Урал (мол)
Рубин (мол) - Урал (мол): обзор матча 18 октября 2024
Рубин (мол)
18.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 7 тур
1 : 3
Завершен
Урал (мол)
86'
И. Балясников
16'
Д. Киселев
60'
В. Кузнецов
75'
В. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин (мол) - Урал (мол)
Желтая карточка
А. Киселенко
90'
Желтая карточка
Н. Билялютдинов
90'
90'
Замена
В. Зенин
️️️️
В. Кузнецов
ГОЛ! 1:3!
И. Балясников
86'
85'
Желтая карточка
Р. Хайнецкий
Замена
Э. Ганеев
️️️️
Ф. Золотарев
80'
75'
ГОЛ! 0:3!
В. Кузнецов
Пас отдал
Е. Брозовский
Замена
И. Зиганшин
️️️️
А. Магфуров
71'
Замена
А. Сайфутдинов
️️️️
А. Горностаев
63'
Замена
Н. Файзуллин
️️️️
А. Ибрагимов
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
В. Кузнецов
57'
Замена
Е. Брозовский
️️️️
И. Макаревич
46'
Замена
К. Сидоров
️️️️
А. Фотин
Желтая карточка
А. Ибрагимов
41'
Замена
А. Киселенко
️️️️
К. Кудрявцев
33'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Киселев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
50
Эмиль Камилов
ВР
91
Амир Хайрулин
ВР
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
82
Артем Горностаев
ЛВ
37
Никита Билялютдинов
ОП
11
Егор Чумарин
ОП
19
Илья Балясников
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
8
Михаил Гуляев
ЦФ
92
Федор Золотарев
ЦФ
92
Артем Ибрагимов
РФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
74
Дмитрий Киселев
АП
12
Иван Макаревич
АП
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Михаил Галимов
Рубин (мол)
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
59
Ислам Зиганшин
ЛВ
62
Рамазан Галеев
ОП
74
Эмиль Ганеев
АП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
50
Данила Власов
ЦФ
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
96
Егор Брозовский
ОП
30
Климентий Сидоров
ОП
89
Владислав Зенин
ЦП
3-3-3
50
Камилов
37
Билялютдинов
11
Чумарин
19
Балясников
82
Горностаев
79
Магфуров
18
Кудрявцев
92
Золотарев
8
Гуляев
92
Ибрагимов
3-2-3
1
Шатаев
78
Кузнецов
53
Зарубин
83
Хайнецкий
90
Брынкин
92
Рыжков
12
Макаревич
37
Бондарев
74
Киселев
82
Горностаев
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
82
Горностаев
79
Магфуров
59
Зиганшин
59
Зиганшин
79
Магфуров
92
Ибрагимов
64
Файзуллин
64
Файзуллин
92
Ибрагимов
18
Кудрявцев
47
Киселенко
47
Киселенко
18
Кудрявцев
92
Золотарев
74
Ганеев
74
Ганеев
92
Золотарев
12
Макаревич
96
Брозовский
96
Брозовский
12
Макаревич
69
Фотин
30
Сидоров
30
Сидоров
69
Фотин
78
Кузнецов
89
Зенин
89
Зенин
78
Кузнецов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Урал (мол)
50
Данила Власов
ЦФ
62
Рамазан Галеев
ОП
Главный тренер
Айдар Яруллин
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галимов
Остались в запасе
50
Данила Власов
ЦФ
62
Рамазан Галеев
ОП
Остались в запасе
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Главный тренер
Михаил Галимов
Статистика матча Рубин (мол) - Урал (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
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