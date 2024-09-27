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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
Кр. Советов (мол) - Урал (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Кр. Советов (мол)
27.09.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Урал (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
Замена
С. Политов
️️️️
В. Рябцев
90'
87'
Вторая желтая
И. Алферов
85'
Замена
Р. Хайнецкий
️️️️
Д. Брынкин
Замена
М. Уразаев
️️️️
Д. Базыгин
79'
Вторая желтая
А. Мутовкин
76'
Замена
П. Масюк
️️️️
Е. Борисов
75'
Замена
Ф. Бодров
️️️️
И. Морозов
75'
Желтая карточка
А. Мутовкин
70'
68'
Замена
М. Марков
️️️️
Р. Жуков
Пенальти не реализован!
Д. Черкасов
59'
Замена
А. Сорокин
️️️️
Д. Ошевнев
57'
Желтая карточка
Д. Ошевнев
53'
45'
Желтая карточка
И. Алферов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
16
Арсений Осадчий
ВР
63
Алексей Мутовкин
ЛЗ
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
92
Дамир Максимов
ПЗ
49
Владислав Рябцев
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
АП
67
Денис Базыгин
АП
54
Денис Ошевнев
АП
91
Иван Морозов
АП
21
Егор Борисов
ПВ
78
Денис Маликов
ЦФ
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
69
Артем Фотин
ЦЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
61
Иван Алферов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
48
Родион Жуков
ЦФ
49
Линар Ханов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Кр. Советов (мол)
99
Евгений Осипов
ВР
57
Илья Арзютов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
88
Максим Борисов
ОП
79
Артём Сорокин
ЦП
93
Максим Уразаев
ЦП
87
Петр Масюк
ЦП
62
Артем Грищенко
ПВ
88
Лева Назарян
ЦФ
84
Станислав Политов
ЦФ
97
Филипп Бодров
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
3-1-3-3
16
Осадчий
63
Мутовкин
75
Филиппов
92
Максимов
49
Рябцев
54
Ошевнев
91
Морозов
21
Борисов
78
Маликов
67
Базыгин
83
Черкасов
3-2-1-2-2
1
Шатаев
69
Фотин
78
Кузнецов
97
Гараев
62
Сатучин
90
Брынкин
89
Зенин
61
Алферов
74
Киселев
49
Ханов
48
Жуков
49
Рябцев
84
Политов
84
Политов
49
Рябцев
91
Морозов
97
Бодров
97
Бодров
91
Морозов
54
Ошевнев
79
Сорокин
79
Сорокин
54
Ошевнев
67
Базыгин
93
Уразаев
93
Уразаев
67
Базыгин
21
Борисов
87
Масюк
87
Масюк
21
Борисов
48
Жуков
66
Марков
66
Марков
48
Жуков
90
Брынкин
83
Хайнецкий
83
Хайнецкий
90
Брынкин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Урал (мол)
88
Лева Назарян
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
62
Артем Грищенко
ПВ
88
Максим Борисов
ОП
86
Самид Самедов
ЛЗ
99
Евгений Осипов
ВР
57
Илья Арзютов
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Михаил Галимов
Остались в запасе
88
Лева Назарян
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
62
Артем Грищенко
ПВ
88
Максим Борисов
ОП
86
Самид Самедов
ЛЗ
99
Евгений Осипов
ВР
57
Илья Арзютов
ВР
Остались в запасе
92
Иван Рыжков
ЛЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Михаил Галимов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
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