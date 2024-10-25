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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Балтика (мол)
Урал (мол) - Балтика (мол): обзор матча 25 октября 2024
Урал (мол)
25.10.2024, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, группа B, 8 тур
4 : 2
Завершен
Балтика (мол)
21'
Д. Зарубин
35'
Д. Киселев
67'
В. Кузнецов
90'
А. Русаков (АГ)
45'
А. Афанасьев
54'
Р. Исаченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал (мол) - Балтика (мол)
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
А. Русаков
90'
Замена
Д. Брынкин
️️️️
П. Сатучин
90'
Замена
И. Макаревич
️️️️
М. Бештоев
86'
81'
Замена
И. Черняк
️️️️
Э. Мамедов
Замена
Р. Жуков
️️️️
В. Бондарев
75'
70'
Желтая карточка
А. Афанасьев
ГОЛ! 3:2!
В. Кузнецов
67'
60'
Вторая желтая
Н. Эджибия
59'
Замена
Я. Банный
️️️️
Д. Голощанов
54'
ГОЛ! 2:2!
Р. Исаченко
46'
Замена
И. Сафонов
️️️️
А. Блудов
45'
Желтая карточка
Э. Мамедов
Желтая карточка
В. Бондарев
45'
45'
ГОЛ! 2:1!
А. Афанасьев
Желтая карточка
Д. Зарубин
41'
39'
Замена
Р. Исаченко
️️️️
М. Набиев
ГОЛ! 2:0!
Д. Киселев
35'
34'
Желтая карточка
А. Блудов
31'
Желтая карточка
Н. Эджибия
ГОЛ! 1:0!
Д. Зарубин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
63
Михаил Бештоев
ПЗ
74
Дмитрий Киселев
АП
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Михаил Галимов
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
6
Александр Русаков
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ЦЗ
54
Даниэль Голощанов
ЦП
57
Эльджат Мамедов
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
12
Иван Макаревич
АП
48
Родион Жуков
ЦФ
Балтика (мол)
1
Глеб Костелей
ВР
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
81
Иван Сафонов
ЦЗ
51
Иван Черняк
ОП
69
Роман Исаченко
ЦП
31
Ярослав Банный
ЦФ
3-2-2
1
Шатаев
53
Зарубин
78
Кузнецов
69
Фотин
92
Рыжков
63
Бештоев
37
Бондарев
74
Киселев
4-2-2-2
98
Гаврилов
20
Блудов
6
Русаков
74
Эджибия
23
Зюрин
54
Голощанов
57
Мамедов
77
Набиев
69
Афанасьев
39
Степанов
55
Сагалбаев
62
Сатучин
90
Брынкин
90
Брынкин
62
Сатучин
63
Бештоев
12
Макаревич
12
Макаревич
63
Бештоев
37
Бондарев
48
Жуков
48
Жуков
37
Бондарев
20
Блудов
81
Сафонов
81
Сафонов
20
Блудов
77
Набиев
69
Исаченко
69
Исаченко
77
Набиев
57
Мамедов
51
Черняк
51
Черняк
57
Мамедов
54
Голощанов
31
Банный
31
Банный
54
Голощанов
Остались в запасе
Урал (мол)
Балтика (мол)
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галимов
1
Глеб Костелей
ВР
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Усин
Остались в запасе
66
Максим Марков
ВР
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ВР
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галимов
Главный тренер
Владимир Усин
Статистика матча Урал (мол) - Балтика (мол)
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
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