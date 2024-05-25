Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабрисио Альваренга - статистика

Завершил карьеру
17 февраля 1996 (30)
#18 | Нападающий
175 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
8
0
0
1
0
Рух
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
2 : 0
19.05.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Шахтер
3 : 0
05.05.2024
Черноморец
57' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
3 : 2
07.04.2024
Александрия
74' - 90'
84'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полесье
1 : 4
30.03.2024
Черноморец
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
17.03.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
09.03.2024
Ворскла
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
1 : 1
10.12.2023
Рух
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Заря
0 : 0
04.12.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Динамо К
2 : 0
26.11.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
2 : 2
06.11.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 2
01.11.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Рух
1 : 1
23.09.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
ЛНЗ
2 : 1
17.09.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Рух
1 : 1
19.08.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
4 : 1
06.08.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Рух
2 : 1
29.07.2023
Заря
Был в запасе
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
3
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
11
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+