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    Фабрисио Альваренга - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Фабрисио
    Фамилия Альваренга
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 79' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    79'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -79' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    79'
    07.12.2022 1' -54' Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    28.11.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Рух (Львов)
    45'
    14.11.2022 70' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 74' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
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