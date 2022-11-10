Фабрисио Альваренга - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Фабрисио
|Фамилия
|Альваренга
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Фабрисио
|Фамилия
|Альваренга
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|79'
|07.12.2022
|1' -54'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|45'
|14.11.2022
|70' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|74' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)