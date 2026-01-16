Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Полковников - трансферы

Динамо Киров
18 сентября 2002 (23), Орел
#7 | Полузащитник
187 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.01.26 / 31.12.26
Легион
Динамо Киров
Свободный агент
21.02.24 / 16.01.26
Без клуба
Легион
Свободный агент
17.10.20 / 01.07.21
Мастер-Сатурн
Химки-М
?
01.08.20 / 17.10.20
Мастер-Сатурн
Мастер-Сатурн
?
Главные новости
«Матч ТВ» принял важное решение по Орзул на фоне скандала
18:09
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
17:29
3
В Венгрии оценили шансы на проведение матча с Россией
17:07
6
Президент РПЛ назвал год возможного возвращения России на официальные турниры
16:20
12
Назван стадион, на который перенесут Финалиссиму из-за конфликта на Ближнем Востоке
15:49
2
Стало известно, кого «Спартак» хотел купить зимой до трансфера Сауся
15:37
3
Экс-вратарь «ПСЖ» Алонсо: «Сейв Сафонова изменил ход игры с «Челси»
14:57
Романцев покаялся за решение по Аршавину, принятое 24 года назад
14:43
6
Карседо раскрыл, как «Спартак» будет создавать трудности для «Зенита»
14:31
4
Талалаев определил виновного в потере очков «Балтикой»
14:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 