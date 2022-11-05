Эрик Жуниор Бока - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Эрик Жуниор
|Фамилия
|Бока
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1999 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Эрик Жуниор
|Фамилия
|Бока
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 72'
|Сент-Труйден
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 76'
|Шарлеруа
|1:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|12.02.2023
|90' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|15
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -72'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|26.02.2023
|1' -76'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|12.02.2023
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|28.01.2023
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.01.2023
|37' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|90' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|06.01.2023
|1' -75'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.12.2022
|1' -61'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|05.11.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|77'
|29.10.2022
|1' -72'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24' 58'
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|19.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|15.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|07.10.2022
|1' -46'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|02.10.2022
|1' -67'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)