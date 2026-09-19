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Англия. Чемпионшип
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Сток Сити
Эрик Жуниор Бока
Статистика
€ 2,20 млн
Эрик Жуниор Бока - статистика
Сток Сити
16 июля 1999 (27)
#17 | Защитник
182 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
1' - 80'
63'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
1' - 80'
57'
80'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
1 : 1
08.09.2026
Сток Сити
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
25, 41'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Сток Сити
2 : 0
08.08.2026
Олдхэм
1' - 90'
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