Андрей Ременюк - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевиич
|Фамилия
|Ременюк
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевиич
|Фамилия
|Ременюк
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Александрия
|3:3
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|27.02.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|1' -74'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|28.10.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -82'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|80'
|23.08.2022
|1' -78'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|72'