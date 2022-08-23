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    Андрей Ременюк - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевиич
    Фамилия Ременюк
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 февраля 1999 (24 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    27.02.2023 1' - 90' Александрия 3:3 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 6 тур
    Статистика по турнирам
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