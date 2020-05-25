Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ростислав Русин - статистика

Завершил карьеру
26 октября 1995 (30)
#10 | Полузащитник
175 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
15
2
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Харьков
1 : 2
25.05.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
3 : 2
19.05.2024
Полесье
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Харьков
1' - 32'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
1 : 4
16.03.2024
Рух
58' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
Был в запасе
56'
59'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 3
11.12.2023
Александрия
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Харьков
61' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
4 : 2
25.11.2023
Харьков
1' - 90'
55'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
1' - 90'
25'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
05.08.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
1' - 90'
90'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+