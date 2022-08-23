Ростислав Русин - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ростислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Русин
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Ростислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Русин
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Александрия
|3:3
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 6 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|6
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|27.02.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|76'
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|40'
|05.11.2022
|69' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Верес (Ривне)
|82'
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|30'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)