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    Ростислав Русин - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ростислав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Русин
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    27.02.2023 1' - 90' Александрия 3:3 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 6 тур
    76'
    Статистика по турнирам
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