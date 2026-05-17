Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Samuel Harding - статистика

Данди Юнайтед
#37 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Сент-Миррен
1 : 1
17.05.2026
Данди Юнайтед
1' - 59'
20'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
12.05.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Абердин
2 : 0
09.05.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Килмарнок
3 : 0
02.05.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
26.04.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
11.04.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
4 : 2
04.04.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
22.03.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди
2 : 2
15.03.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
03.03.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 0
28.02.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
24.02.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
21.02.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Фалкирк
2 : 3
14.02.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
3 : 2
04.02.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
31.01.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Селтик
4 : 0
10.01.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
03.01.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 3
30.12.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Абердин
1 : 1
27.12.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
20.12.2025
Хиберниан
46' - 90'
72'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.12.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
13.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
2 : 0
06.12.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
2 : 2
03.12.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
1 : 1
29.11.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
22.11.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хартс
1 : 1
09.11.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
2 : 0
29.10.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди Юнайтед
3 : 1
25.10.2025
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
2 : 2
18.10.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.10.2025
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
27.09.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
3 : 3
13.09.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
0 : 2
31.08.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Был в запасе
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
1
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+