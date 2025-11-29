Введите ваш ник на сайте
Килмарнок - Данди Юнайтед: онлайн-трансляция 29 ноября 2025

Килмарнок
29.11.2025, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
- : -
Не начался
Данди Юнайтед
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Килмарнок - Данди Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Килмарнок
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая 2024, 10:26
16 мая 2024, 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
8 января 2023, 15:50
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
28 августа 2022, 16:14
28 августа 2022, 16:14
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
9 мая 2017, 16:59
1
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая 2024, 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
1
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
23 июля, 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
28 августа 2022, 16:14
28 августа 2022, 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
11 сентября 2016, 14:21
11 сентября 2016, 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
20 ноября 2015, 07:58
20 ноября 2015, 07:58
Шотландия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Килмарнок
Данди Юнайтед
