Сент-Миррен

«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94

Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа

Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче

Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»