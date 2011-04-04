|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2012
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|26.03.2012
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.05.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.05.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|36'
|25.04.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.04.2011
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|24'