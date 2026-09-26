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€ 150 тыс

Матвей Першин - статистика

Ленинградец
8 июля 2003 (23), Москва
#9 | Нападающий
177 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
0 : 1
26.09.2026
Ленинградец
1' - 62'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ленинградец
2 : 2
13.09.2026
Текстильщик
71' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сокол
1 : 1
09.09.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ленинградец
17
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Ленинградец
1 : 1
03.05.2026
Иртыш
59' - 90'
66'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Родина-2
3 : 4
26.04.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
19.04.2026
Ленинградец
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
1' - 46'
11'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волгарь
3 : 0
08.04.2026
Ленинградец
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Ленинградец
1 : 0
04.04.2026
Калуга
1' - 46'
42'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 0
29.03.2026
Ленинградец
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Иртыш
1 : 2
15.03.2026
Ленинградец
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Ленинградец
0 : 0
08.03.2026
Родина-2
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
01.03.2026
Велес
1' - 69'
65'
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