Матвей Першин - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Першин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Першин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|4
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|1' -77'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|29' 56'
|05.10.2022
|78' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|1' -75'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)