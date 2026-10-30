Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур