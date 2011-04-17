|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|10
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|15.10.2011
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|01.10.2011
|1' -54'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|50'
|10.09.2011
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|21.06.2011
|1' -66'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.06.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|44'
|09.06.2011
|62' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|64'
|23.04.2011
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|90'
|17.04.2011
|61' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:5
|Томь (мол) (Томск)
|63'
|10.04.2011
|70' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|90'
|19.03.2011
|83' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)