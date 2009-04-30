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    Михаил Лунин - статистика

    Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Лунин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 мая 1978 (44 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 14 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2009 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Балтика (Калининград)
    09.07.2009 46' -90' 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    74'
    27.06.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Салют (Белгород)
    24.06.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Металлург Л (Липецк)
    45'
    16.06.2009 1' -74' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    32'
    13.06.2009 1' -81' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 1' -59' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    57'
    02.06.2009 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    11.05.2009 90' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.04.2009 56' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.04.2009 1' -60' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Краснодар (Краснодар)
    11.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    08.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Витязь (Подольск)
    54'
    31.03.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
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