|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|14
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2009
|46' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Балтика (Калининград)
|09.07.2009
|46' -90'
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|74'
|27.06.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|24.06.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)
|45'
|16.06.2009
|1' -74'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|32'
|13.06.2009
|1' -81'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|1' -59'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|57'
|02.06.2009
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.05.2009
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|30.04.2009
|56' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2009
|1' -60'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Краснодар (Краснодар)
|11.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|08.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|54'
|31.03.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)