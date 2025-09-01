Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 20 млн

Карл Этта - трансферы

Леванте
14 октября 2003 (22)
#21 | Нападающий
Камерун
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / 30.06.29
Вильярреал
Леванте
3 млн €
Главные новости
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
21:24
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
21:01
2
Назван самый верный игрок РПЛ
20:41
3
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
20:32
2
«Спартак» принял важное решение по Денисову
20:01
11
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
19:13
8
Фото«Арсенал» объявил о подписании братьев-близнецов
19:09
«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время
18:53
4
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
18:18
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 