Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Павел Попов - статистика

Волна
26 января 2003 (23), Москва
#92 | Нападающий
191 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 17'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
73' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
28' - 90'
60'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волна
2 : 0
09.09.2026
Ротор
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
69' - 90'
85'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
0 : 1
03.05.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Калуга
1 : 0
26.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Велес
2 : 0
19.04.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
2 : 0
08.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Велес
4 : 0
29.03.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Велес
2 : 1
22.03.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Родина-2
0 : 0
15.03.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Велес
1 : 0
08.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
01.03.2026
Велес
Был в запасе
Главные новости
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
1
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+