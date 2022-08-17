Павел Попов - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2003 (20 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Павел
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2003 (20 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|60' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)