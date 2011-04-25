|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|15.05.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|08.05.2012
|80' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|13.04.2012
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.04.2012
|1' -77'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|28.04.2011
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|10'
|25.04.2011
|74' -87'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|15.04.2011
|60' -90'
|4:0
|Енисей (Красноярск)
|04.04.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Балтика (Калининград)