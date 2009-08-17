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    Юрий Першин - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Першин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 23 5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2009 1' -38' Витязь (Подольск) 2:0 Металлург Л (Липецк)
    03.10.2009 82' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Витязь (Подольск)
    30.09.2009 76' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Витязь (Подольск)
    22.09.2009 1' -46' Витязь (Подольск) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    19.09.2009 46' -90' Витязь (Подольск) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    11.09.2009 46' -90' Чита (Чита) 3:3 Витязь (Подольск)
    75'
    31.08.2009 1' -63' Витязь (Подольск) 0:2 Волга (Нижний Новгород)
    28.08.2009 59' -90' Витязь (Подольск) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.08.2009 63' -90' Анжи (Махачкала) 2:1 Витязь (Подольск)
    17.08.2009 63' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 2:1 Витязь (Подольск)
    29.07.2009 72' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Витязь (Подольск)
    16.06.2009 1' -46' Салют (Белгород) 1:1 Витязь (Подольск)
    13.06.2009 1' -68' Металлург Л (Липецк) 0:3 Витязь (Подольск)
    05.06.2009 1' -60' Витязь (Подольск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    30'
    02.06.2009 46' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Луч (Владивосток)
    25.05.2009 68' -90' Урал (Екатеринбург) 2:1 Витязь (Подольск)
    22.05.2009 67' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Витязь (Подольск)
    11.04.2009 1' -72' Краснодар (Краснодар) 1:1 Витязь (Подольск)
    08.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Витязь (Подольск)
    8'
    28.03.2009 1' -72' Витязь (Подольск) 2:1 Носта (Новотроицк)
    12' 29'
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