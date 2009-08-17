|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|23
|5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2009
|1' -38'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.10.2009
|82' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|30.09.2009
|76' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Витязь (Подольск)
|22.09.2009
|1' -46'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|19.09.2009
|46' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|11.09.2009
|46' -90'
|Чита (Чита)
|3:3
|Витязь (Подольск)
|75'
|31.08.2009
|1' -63'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Волга (Нижний Новгород)
|28.08.2009
|59' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.08.2009
|63' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|17.08.2009
|63' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|29.07.2009
|72' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|16.06.2009
|1' -46'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|13.06.2009
|1' -68'
|Металлург Л (Липецк)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|05.06.2009
|1' -60'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|30'
|02.06.2009
|46' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|25.05.2009
|68' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|22.05.2009
|67' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|11.04.2009
|1' -72'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|08.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|8'
|28.03.2009
|1' -72'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|12' 29'