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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Витязь
Салют - Витязь: обзор матча 16 июня 2009
Салют
16.06.2009, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
1 : 1
Завершен
Витязь
15'
С. Кушов (П)
63'
С. Мельников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Витязь
Замена
С. Тонких
️️️️
М. Шевченко
Желтая карточка
А. Измайлов
Замена
С. Шарин
️️️️
А. Архипов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Е. Шелютов
Желтая карточка
Р. Сурнев
Желтая карточка
Е. Шелютов
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Анохин
Желтая карточка
И. Жирный
ГОЛ! 1:1!
С. Мельников
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Порошин
Желтая карточка
Р. Григорян
Вторая желтая
В. Коробкин
Замена
А. Киреев
️️️️
В. Полевиков
Замена
С. Мельников
️️️️
Ю. Першин
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
А. Архипов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Кушов
15'
Желтая карточка
С. Кушов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
0
Андрей Порошин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
4
Илья Калашников
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
23
Виталий Полевиков
ЦФ
13
Юрий Першин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Салют
0
Максим Васильев
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Сергей Тонких
ЦП
Витязь
88
Андрей Киреев
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-5-2
31
Беленов
13
Марков
4
Отюцкий
25
Жирный
5
Кушов
21
Коробкин
2
Сурнев
7
Бекетов
7
Шевченко
0
Порошин
0
Шелютов
4-3-3
1
Соколов
22
Шабаев
89
Измайлов
3
Смирнов
55
Лобов
4
Калашников
18
Архипов
28
Григорян
13
Першин
23
Полевиков
10
Анохин
7
Шевченко
7
Тонких
7
Тонких
7
Шевченко
0
Порошин
0
Васильев
0
Васильев
0
Порошин
0
Шелютов
31
Ткачук
31
Ткачук
0
Шелютов
13
Першин
13
Мельников
13
Мельников
13
Першин
18
Архипов
8
Шарин
8
Шарин
18
Архипов
23
Полевиков
88
Киреев
88
Киреев
23
Полевиков
10
Анохин
87
Мязин
87
Мязин
10
Анохин
Остались в запасе
Салют
Витязь
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Салют - Витязь
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
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