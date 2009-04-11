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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Витязь
Краснодар - Витязь: обзор матча 11 апреля 2009
Краснодар
11.04.2009, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
1 : 1
Завершен
Витязь
83'
В. Баламестный
37'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Витязь
Желтая карточка
Н. Денисов
Желтая карточка
С. Мирошниченко
ГОЛ! 1:1!
В. Баламестный
Пас отдал
Рикардо
Замена
В. Татарчук
️️️️
С. Соколов
Замена
А. Мязин
️️️️
Ю. Першин
Желтая карточка
Ю. Дубровин
Желтая карточка
Д. Коваленко
Замена
В. Полевиков
️️️️
И. Калашников
Замена
В. Баламестный
️️️️
С. Цуканов
Замена
Д. Коваленко
️️️️
Д. Дорожкин
Желтая карточка
К. Лобов
Желтая карточка
А. Киреев
Желтая карточка
М. Козлов
Замена
И. Маркелов
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 0:1!
Р. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
25
Максим Деменко
ЦП
39
Рикардо
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
50
Никита Денисов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
4
Илья Калашников
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Юрий Першин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Краснодар
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
Витязь
88
Иван Маркелов
ЛВ
23
Виталий Полевиков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-3-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
5
Дубровин
25
Деменко
39
Рикардо
90
Михеев
13
Дорожкин
27
Олейник
3-3-3-1
1
Соколов
50
Денисов
14
Рогочий
88
Киреев
22
Шабаев
10
Козлов
55
Лобов
4
Калашников
9
Авсюк
28
Григорян
13
Першин
13
Дорожкин
4
Коваленко
4
Коваленко
13
Дорожкин
39
Цуканов
8
Баламестный
8
Баламестный
39
Цуканов
2
Соколов
50
Татарчук
50
Татарчук
2
Соколов
4
Калашников
23
Полевиков
23
Полевиков
4
Калашников
28
Григорян
88
Маркелов
88
Маркелов
28
Григорян
13
Першин
87
Мязин
87
Мязин
13
Першин
Остались в запасе
Краснодар
Витязь
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Краснодар - Витязь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
Труд
Посещаемость:
1000 из 1000 зрителей (100%)
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