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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Носта
Витязь - Носта: обзор матча 28 марта 2009
Витязь
28.03.2009, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
2 : 1
Завершен
Носта
12'
Ю. Першин
29'
Ю. Першин
79'
А. Евстафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Носта
Вторая желтая
Ю. Лебедев
Желтая карточка
И. Алексеев
Замена
М. Минеев
️️️️
Д. Подружко
Желтая карточка
В. Полевиков
ГОЛ! 2:1!
А. Евстафьев
Замена
А. Архипов
️️️️
И. Калашников
Желтая карточка
И. Калашников
Замена
А. Мязин
️️️️
Ю. Першин
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Павленко
Замена
В. Полевиков
️️️️
А. Киреев
Желтая карточка
А. Пазин
Замена
В. Левшин
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Желтая карточка
Н. Денисов
Желтая карточка
А. Измайлов
Замена
А. Измайлов
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 2:0!
Ю. Першин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Першин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
50
Никита Денисов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Юрий Першин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Витязь
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
23
Виталий Полевиков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Носта
30
Максим Минеев
ЦЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
3-3-3-1
1
Соколов
88
Киреев
14
Рогочий
3
Смирнов
50
Денисов
10
Козлов
22
Шабаев
9
Авсюк
4
Калашников
28
Григорян
13
Першин
3-3-2-1
1
Вавилин
77
Павленко
26
Луканченков
22
Будников
13
Семенов
11
Пазин
5
Алексеев
18
Подружко
44
Клопков
99
Янчук
4
Калашников
18
Архипов
18
Архипов
4
Калашников
28
Григорян
89
Измайлов
89
Измайлов
28
Григорян
88
Киреев
23
Полевиков
23
Полевиков
88
Киреев
13
Першин
87
Мязин
87
Мязин
13
Першин
18
Подружко
30
Минеев
30
Минеев
18
Подружко
77
Павленко
15
Евстафьев
15
Евстафьев
77
Павленко
13
Семенов
32
Левшин
32
Левшин
13
Семенов
Остались в запасе
Витязь
Носта
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Витязь - Носта
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
8854 из 11962 зрителей (74%)
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