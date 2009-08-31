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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Волга
Витязь - Волга: обзор матча 31 августа 2009
Витязь
31.08.2009, понедельник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
0 : 2
Завершен
Волга
32'
А. Буйволов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Волга
Вторая желтая
А. Архипов
Замена
️️️️
М. Семакин
Замена
️️️️
Й. Пройич
Замена
️️️️
С. Анохин
Замена
️️️️
С. Виноградов
Замена
️️️️
В. Авсюк
Замена
️️️️
Ю. Першин
Замена
️️️️
Р. Григорян
Замена
️️️️
Н. Иньяц
Желтая карточка
А. Архипов
Желтая карточка
Й. Пройич
ГОЛ! 0:1!
А. Буйволов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Витязь
6
Алексей Зуев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Юрий Першин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
0
Йосип Пройич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
0
Ненад Иньяц
ЦФ
3-2-3-2
6
Зуев
22
Шабаев
0
Пономарев
14
Рогочий
7
Хатаженков
15
Житников
18
Архипов
9
Авсюк
28
Григорян
13
Першин
10
Анохин
3-2-3-1-1
0
Пройич
25
Буйволов
55
Тараканов
6
Полянин
32
Трифонов
11
Виноградов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
0
Иньяц
Остались в запасе
Витязь
Волга
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Витязь - Волга
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Труд
Новости команд
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2023.09.28 17:33
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