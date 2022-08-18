Амин Хаммас - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Хаммас
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Хаммас
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|18.08.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)