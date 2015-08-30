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    Сергей Голяткин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Голяткин
    Команда Гранит
    Состав Основной
    Родной город Луховицы
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    14.10.2015 81' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    08.10.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Динамо (Киров)
    03.10.2015 78' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    27.09.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Носта (Новотроицк)
    21.09.2015 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 1:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    15.09.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    09.09.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.09.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    30.08.2015 90' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    21.08.2015 81' -90' Динамо (Киров) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    16.08.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.08.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 1:6 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.08.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Челябинск (Челябинск)
    21'
    28.07.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
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