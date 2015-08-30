Сергей Голяткин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Голяткин
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луховицы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Голяткин
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луховицы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.10.2015
|81' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|03.10.2015
|78' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|30.08.2015
|90' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|21.08.2015
|81' -90'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Челябинск (Челябинск)
|21'
|28.07.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)