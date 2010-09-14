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    Денис Матьола - статистика

    Защитник
    Имя Денис
    Отчество Николаевич
    Фамилия Матьола
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 1978 (44 года)
    Рост 183
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петротрест 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 4:1 Петротрест (Сочи)
    03.11.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Петротрест (Сочи)
    27.10.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 0:2 Балтика (Калининград)
    17.10.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    14.10.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 2:0 Иртыш (Омск)
    06.10.2010 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Петротрест (Сочи)
    03.10.2010 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 3:0 Петротрест (Сочи)
    26.09.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 0:2 Химки (Химки)
    22.09.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    14.09.2010 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Петротрест (Сочи)
    11.09.2010 71' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Петротрест (Сочи)
    24.08.2010 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 3:2 Петротрест (Сочи)
    21.08.2010 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Петротрест (Сочи)
    13.08.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:3 Мордовия (Саранск)
    34'
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