Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2006/2007