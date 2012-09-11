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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Эстония
Турция - Эстония: обзор матча 11 сентября 2012
Турция
11.09.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
3 : 0
Завершен
Эстония
44'
Э. Белезоглу
60'
У. Булут
75'
С. Инан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Эстония
Замена
Н. Шахин
️️️️
Э. Белезоглу
82'
77'
Замена
К. Сааг
️️️️
Т. Кинк
ГОЛ! 3:0!
С. Инан
Пас отдал
Х. Али Калдырым
75'
69'
Желтая карточка
А. Пурье
Замена
Т. Торун
️️️️
У. Булут
68'
Замена
С. Инан
️️️️
С. Сарарер
68'
ГОЛ! 2:0!
У. Булут
Пас отдал
С. Сарарер
60'
56'
Замена
А. Пурье
️️️️
А. Опер
56'
Замена
С. Пури
️️️️
Й. Линдпере
ГОЛ! 1:0!
Э. Белезоглу
Пас отдал
А. Туран
44'
20'
Красная карточка
Э. Яагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ПЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
10
Арда Туран
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
0
Андрес Опер
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
0
Эрен Гюнгор
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Тунай Торун
ПВ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
0
Тихон Сисов
ЦЗ
7
Сандер Пури
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
8
Владимир Воскобойников
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
4-3-2-1
1
Зенгин
3
Али Калдырым
4
Топрак
2
Кайя
7
Генюл
10
Туран
0
Белезоглу
15
Топал
23
Сарарер
17
Йылмаз
9
Булут
3-2-3-2
1
Парейко
17
Яагер
23
Тенисте
3
Ряхн
15
Клаван
5
Круглов
13
Вунк
14
Васильев
2
Линдпере
9
Кинк
0
Опер
0
Белезоглу
7
Шахин
7
Шахин
0
Белезоглу
23
Сарарер
8
Инан
8
Инан
23
Сарарер
9
Булут
11
Торун
11
Торун
9
Булут
9
Кинк
7
Сааг
7
Сааг
9
Кинк
2
Линдпере
7
Пури
7
Пури
2
Линдпере
0
Опер
9
Пурье
9
Пурье
0
Опер
Остались в запасе
Турция
Эстония
0
Эрен Гюнгор
ЦЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
0
Тихон Сисов
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
16
Сергей Мосников
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
8
Владимир Воскобойников
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
0
Эрен Гюнгор
ЦЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
0
Тихон Сисов
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
16
Сергей Мосников
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
8
Владимир Воскобойников
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Турция - Эстония
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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