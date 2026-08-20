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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Виктор Олатунжи
Статистика
€ 2 млн
Виктор Олатунжи - статистика
Реал Солт-Лейк
5 сентября 1999 (27)
#17 | Нападающий
190 см
Нигерия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
15
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
79' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
79' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
74' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
23.07.2026
Реал Солт-Лейк
64' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
79' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
87' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 57'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
58' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
76' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 56'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
81' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
77' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
04.04.2026
Канзаc Сити
72' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
67' - 90'
85'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
71' - 90'
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