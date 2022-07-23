Флориан Яриц - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Яриц
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клагенфурт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Яриц
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клагенфурт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|87' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|79' - 90'
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|46' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|87' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|25.02.2023
|79' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2023
|46' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|69' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|1' -57'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|55'