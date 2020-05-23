Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флориан Яриц - статистика

Завершил карьеру
18 октября 1997 (28), Клагенфурт
#7 | Полузащитник
180 см
Австрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия К
22
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
8' - 83'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
60' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
1' - 52'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
1 : 4
22.04.2025
ЛАСК
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
5 : 3
12.04.2025
Аустрия К
62' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
2 : 3
05.04.2025
Альтах
46' - 90'
82'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
2 : 3
29.03.2025
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
2 : 2
16.03.2025
Альтах
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
2 : 0
09.03.2025
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
1 : 2
02.03.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия К
4 : 2
22.02.2025
Грацер
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
1 : 1
16.02.2025
Аустрия К
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия К
0 : 0
09.02.2025
Зальцбург
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Зальцбург
3 : 0
14.12.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
2 : 1
08.12.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия К
0 : 3
01.12.2024
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
7 : 0
23.11.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рапид
2 : 0
10.11.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия К
2 : 1
03.11.2024
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
26.10.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
20.10.2024
Аустрия
1' - 90'
17'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
4 : 0
06.10.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
1 : 1
11.08.2024
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
4 : 1
03.08.2024
Аустрия К
Был в запасе
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+