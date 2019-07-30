Антон Кобялко - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Кобялко
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Кобялко
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат-Армения
|3
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:1
(5:4)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|22.08.2019
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|2:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|14.08.2019
|1' -90'
|Сабуртало (Тбилиси)
|0:2
|Арарат-Армения (Ереван)
|10' 37'
|30.07.2019
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:2
|Арарат-Армения (Ереван)