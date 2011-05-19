|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2011
|88' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|09.08.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|4:1
|Химки (Химки)
|11.07.2011
|88' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|24.06.2011
|71' -90'
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|17.06.2011
|84' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|14.06.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|07.06.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.06.2011
|87' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|28.05.2011
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|19.05.2011
|86' -90'
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|16.05.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|07.05.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.05.2011
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|28.04.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)