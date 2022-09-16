Илья Грищенко - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Грищенко
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Балаково
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Грищенко
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Балаково
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|9
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5' 75'
|02.11.2022
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|72'
|29.10.2022
|60' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|90'
|24.10.2022
|59' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.10.2022
|40' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|85' 45'
|14.10.2022
|75' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.10.2022
|63' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Арсенал (Дзержинск)
|02.10.2022
|1' -46'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|40'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)