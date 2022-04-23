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    Владислав Сугак - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Сугак
    Команда Динамо-Брест
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
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