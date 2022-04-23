Владислав Сугак - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Сугак
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Сугак
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|7
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|17.07.2022
|76' -87'
|Слуцк (Слуцк)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|84' 87'
|10.07.2022
|87' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|74' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|87' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|74' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|80' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)