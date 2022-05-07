Евгений Велько - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Велько
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Велько
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|11
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|83' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|87'
|29.07.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|04.07.2022
|1' -82'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|1' -79'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|47'
|25.06.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|1' -87'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|27.05.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|56'
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.04.2022
|61' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)