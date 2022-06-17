Максим Дробыш - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Дробыш
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Дробыш
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|14.10.2022
|65' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|77' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|46' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|08.07.2022
|79' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|90' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|22.05.2022
|75' -90'
|Динамо (Минск)
|2:1
|Витебск (Витебск)