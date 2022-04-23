Пабло Силес - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Силес
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Силес
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2022
|75' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|58'
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|87' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|60' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|63'
|30.04.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|1' -20'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)