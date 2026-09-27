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Уругвай. Примера
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Монтевидео Сити Торке
Пабло Силес
Статистика
€ 450 тыс
Пабло Силес - статистика
Монтевидео Сити Торке
15 июля 1997 (29)
#8 | Полузащитник
175 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Монтевидео Сити Торке
0 : 2
27.09.2026
Депортиво Мальдонадо
1' - 58'
44'
58'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Монтевидео Сити Торке
3 : 0
18.09.2026
Сьенсиано
1' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сьенсиано
2 : 0
11.09.2026
Монтевидео Сити Торке
1' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 1
05.09.2026
Серро Ларго
1' - 90'
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Уругвай. Примера 2026
Уругвай. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
25.06.2022
Брагантино
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
0 : 1
19.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
58'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.06.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
0 : 1
30.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
23.05.2022
Аваи
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
2 : 1
15.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
60' - 90'
63'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 0
30.04.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
23.04.2022
Фламенго
1' - 20'
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