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€ 350 тыс

Артур Должников - статистика

Словацко
6 июня 2000 (26)
#7 | Нападающий
176 см
Литва
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
46' - 90'
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
1' - 77'
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
61' - 90'
66'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
05.09.2026
Пардубице
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Литва
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
1' - 77'
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
61' - 90'
66'
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