Артур Должников - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Должников
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Должников
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|71' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|07.06.2022
|1' -90'
|Литва
|0:6
|Турция
|04.06.2022
|84' -90'
|Литва
|0:2
|Люксембург