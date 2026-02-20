Введите ваш ник на сайте
Артем Нтумба Муамба - трансферы

Завершил карьеру
19 апреля 2003 (22), Москва
#21 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.02.26 / -
2DROTS
Металлург Л
Свободный агент
01.09.24 / -
Без клуба
2DROTS
Свободный агент
01.09.23 / 01.09.24
Ростов
Без клуба
Свободный агент
22.02.23 / 30.06.23
Ростов
Велес
Аренда
01.07.22 / 01.09.23
Ростов-2
Ростов
?
03.11.20 / 01.07.22
Без клуба
Ростов-2
Свободный агент
23.09.20 / 03.11.20
Урал-2
Без клуба
Свободный агент
18+
