|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|01.09.2022
|89' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|10.07.2022
|90' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:2
|Даллас (Даллас)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.06.2022
|87' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.06.2022
|1' -46'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|16'
|29.05.2022
|1' -46'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|15'
|19.05.2022
|62' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.05.2022
|79' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)