|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|8
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|12.11.2017
|86' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.09.2017
|1' -73'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|06.09.2017
|1' -78'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|19.08.2017
|78' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|80'
|05.08.2017
|1' -16'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|26.07.2017
|79' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|22.07.2017
|70' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)