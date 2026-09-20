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Хорватия. Футбольная лига
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Локомотива
Athanasios Triantafyllou
Статистика
Athanasios Triantafyllou - статистика
Локомотива
#4 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
1' - 90'
75'
32'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Локомотива
1 : 1
12.09.2026
Риека
1' - 62'
24'
62'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Славен Белупо
2 : 1
06.09.2026
Локомотива
1' - 90'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
3 : 1
17.05.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
13.05.2026
Арис
46' - 90'
55'
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
0 : 3
10.05.2026
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
5 : 2
03.05.2026
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
3 : 2
18.04.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Волос
1 : 1
05.04.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
Волос
2 : 1
22.03.2026
ПАОК
90' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Кифисиас
2 : 0
15.03.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 24 тур
Волос
1 : 1
08.03.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 23 тур
Волос
2 : 2
01.03.2026
АЕК
74' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Волос
1 : 1
14.02.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
Астерас
2 : 0
07.02.2026
Волос
1' - 77'
76'
Греция. Суперлига, 18 тур
Олимпиакос
1 : 0
24.01.2026
Волос
1' - 64'
63'
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
0 : 3
19.01.2026
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Левадиакос
3 : 1
11.01.2026
Волос
79' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
1 : 0
20.12.2025
Панетоликос
77' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Панатинаикос
2 : 1
14.12.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Волос
1 : 1
06.12.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
0 : 1
29.11.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Волос
1 : 2
24.11.2025
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
0 : 1
09.11.2025
Волос
89' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
1 : 0
01.11.2025
Панатинаикос
88' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 0
26.10.2025
Волос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 7 тур
Волос
2 : 1
19.10.2025
Пансерраикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Ларисса
2 : 5
04.10.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
1 : 0
28.09.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 1
20.09.2025
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
1 : 2
13.09.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
0 : 2
30.08.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
2 : 0
23.08.2025
Волос
Был в запасе
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